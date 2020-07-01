Лесные пожары на подступах к Северодонецку. Есть информация о четверых погибших. ФОТО.





Как заявила пресс-секретарь ГСЧС Луганщины Любовь Бугра, 4 человека погибли из-за пожара. Трое разбились в ДТП, когда выезжали из Смоляниново. Один человек погиб в огне.

«Многие люди с ожогами и отравившихся угарным газом. Первую помощь им оказывают в оперативно-полевом штабе в поселке Смоляниново, пояснил главный врач Лисичанского станции скорой помощи Дмитрий Киселев. Он работает на месте», — передает телеканал «Донбас Онлайн».

По обновленной информации спасателей, 7 июля полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Предварительно 1 человек погиб в огне и 9 человек госпитализированы в больницу.

Сейчас к тушению пожара привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из четырех регионов — Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Как написал на своей странице в Фейсбуке представитель обмудсмена на Донбассе Павел Лисянский, пожар перекинулся с лесного массива в дома по улице Песчаная села Смоляниново. Пострадали 20 домов.

В Новоайдарскую больницу был отправлен 21 местный житель: 15 детей, 6 взрослых, один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем).

РГА Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара.

Также, как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины, сегодня, начиная с 13:00, начали поступать вызовы о возгорании сухой травы в районе Чистого озера г. Северодонецк, в районе пгт. Боровское. Огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе с. Метелкино горит трава и нежилой дом. Р районе городской свалки горел лес, после чего огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.

В тушение пожара задействованы спасательные отряды пожарных, оказывают помощь спасатели из других областей. Полицией перекрыты дороги в направлении из Северодонецка на Новоайдар и с. Пурдовка.

В настоящее время проводится эвакуация жителей пгт. Смоляниново.



Также полиция опубликовала фото с места пожара в Смоляниново.

Новости Региона - Сегодня, 19:17 143 В результате масштабных пожаров на Луганщине погибли 4 жителей Новоайдарского района. Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Луганской области.Как заявила пресс-секретарь ГСЧС Луганщины Любовь Бугра, 4 человека погибли из-за пожара. Трое разбились в ДТП, когда выезжали из Смоляниново. Один человек погиб в огне.«Многие люди с ожогами и отравившихся угарным газом. Первую помощь им оказывают в оперативно-полевом штабе в поселке Смоляниново, пояснил главный врач Лисичанского станции скорой помощи Дмитрий Киселев. Он работает на месте», — передает телеканал «Донбас Онлайн».По обновленной информации спасателей, 7 июля полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.Предварительно 1 человек погиб в огне и 9 человек госпитализированы в больницу.Сейчас к тушению пожара привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из четырех регионов — Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.Как написал на своей странице в Фейсбуке представитель обмудсмена на Донбассе Павел Лисянский, пожар перекинулся с лесного массива в дома по улице Песчаная села Смоляниново. Пострадали 20 домов.В Новоайдарскую больницу был отправлен 21 местный житель: 15 детей, 6 взрослых, один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем).РГА Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара.Также, как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины, сегодня, начиная с 13:00, начали поступать вызовы о возгорании сухой травы в районе Чистого озера г. Северодонецк, в районе пгт. Боровское. Огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе с. Метелкино горит трава и нежилой дом. Р районе городской свалки горел лес, после чего огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.В тушение пожара задействованы спасательные отряды пожарных, оказывают помощь спасатели из других областей. Полицией перекрыты дороги в направлении из Северодонецка на Новоайдар и с. Пурдовка.В настоящее время проводится эвакуация жителей пгт. Смоляниново.Также полиция опубликовала фото с места пожара в Смоляниново. Новости Региона - Сегодня, 19:17 143

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