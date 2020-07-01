Синоптики прогнозируют днем 8 июля в ЛНР до 32 градусов тепла, дождь и усиление ветра

Температура воздуха в ЛНР 8 июля будет колебаться от 17 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем, местами пройдут кратковременные дожди с грозами и штормовыми порывами ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 7 июля до 21:00 8 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с, утром и днем при грозе местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 18-20 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 20-22 градуса ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 19-21 градуса тепла ночью до плюс 19-31 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 8 июля метеорологи отмечали в 1875 году – плюс 8,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1938 году и составляла плюс 38,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 8 июля – 03:48, время захода – 21:05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 17 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 9 июля местами пройдут слабые кратковременные дожди, 10 июля – без осадков. Температурный фон значительно не изменится.

07 июля — Луганск