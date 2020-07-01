Депутаты Народного Совета, МП и студенты благоустроили в Луганске спортплощадку (ФОТО)

Депутаты Народного Совета, Молодежного парламента (МП) ЛНР, студенты и активисты на субботнике привели в порядок одну из спортивных площадок столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба МП ЛНР."Сегодня при участии активной молодежи Луганска, студентов экономического факультета Далевского университета и депутатов приведена в порядок площадка, на которой дети занимаются спортом. В дальнейшем наши депутаты на этой площадке будут проводить тренировки для молодежи", - рассказала депутат МП ЛНР Алина Волкова, к которой обратился один из местных жителей по поводу благоустройства площадки, расположенной в квартале Сазонова.При поддержке депутата Народного Совета от общественного движения "Мир Луганщине" Светланы Хворостян были организованы работы по уборке и покраске спортивной площадки. При содействии городских коммунальных служб на территории спортивного объекта и возле него была покошена трава и ликвидирована стихийная свалка."Приятно видеть, что молодежь принимает активное участие в подобных мероприятиях. Это уже не первый субботник, который прошел в Луганске, и в каждом из них молодые луганчане участвуют", - отметила Хворостян.Она добавила, что после приведения в порядок спортплощадки дети будут больше времени уделять спорту и вести здоровый образ жизни.Местные жители поблагодарили участников субботника и пообещали сохранять спортивную площадку в чистоте и порядке.07 июля — Луганск