Украинская делегация сделала многообещающие заявления по поводу открытия новых КПВВ в Золотом и Счастье



Об этом сообщила представитель Луганска в гумподгруппе Ольга Кобцева.

Она подчеркнула, что украинская сторона и ранее, неоднократно заявляла о готовности открывать «все возможные пункты пропуска», но не сделала для этого «вообще ничего».

«Четкой договоренности и позиции по одновременному открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» нет и сегодня. В ходе сегодняшнего заседания гумподгруппы были сделаны определенные многообещающие заявления по возможному открытию этих пунктов пропуска, но посмотрим, какие будут сделаны заявления в лице первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова завтра во время работы Контактной группы», — сказала Кобцева. Политика - Сегодня, 20:58 223 Представители Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы в ходе состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания «сделали многообещающие заявления» по возможному открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.Об этом сообщила представитель Луганска в гумподгруппе Ольга Кобцева.Она подчеркнула, что украинская сторона и ранее, неоднократно заявляла о готовности открывать «все возможные пункты пропуска», но не сделала для этого «вообще ничего».«Четкой договоренности и позиции по одновременному открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» нет и сегодня. В ходе сегодняшнего заседания гумподгруппы были сделаны определенные многообещающие заявления по возможному открытию этих пунктов пропуска, но посмотрим, какие будут сделаны заявления в лице первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова завтра во время работы Контактной группы», — сказала Кобцева. Политика - Сегодня, 20:58 223

Метки: {keywords}