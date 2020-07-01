В лесных пожарах под Северодонецком погибло уже шесть человек. В Харькове чувствуется запах гари
Количество жертв вследствии масштабных лесных пожаров в Луганской области увеличилось до шести человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Предварительно 6 человек погибло», — говорится в сообщении.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям лично приехать на место событий.
Как сообщают подписчики нашего телеграм-канала в некоторых районах города Харькова уже слышен запах гари.
ФОТО вверху: автор Алексей Ковалев Новости Региона - Сегодня, 21:39 465
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Предварительно 6 человек погибло», — говорится в сообщении.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям лично приехать на место событий.
Как сообщают подписчики нашего телеграм-канала в некоторых районах города Харькова уже слышен запах гари.
ФОТО вверху: автор Алексей Ковалев Новости Региона - Сегодня, 21:39 465
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