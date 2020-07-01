В районе Северодонецка прошел дождь, но он не повлиял на ситуацию с пожарами



На завтра синоптики обещают ливни с грозами, шквальный ветер и град. Жители Луганской области надеются что эта плохая погода все-таки придет завтра и поможет остановить лесные пожары. Новости Региона - Сегодня, 21:19 321 Около часа назад в Северодонецке и близлежащих районах прошел кратковременный дождь. Радость пожарных и жителей города была также кратковременной. Влаги с неба упало не много, чуть остудила землю, но в целом на ситуацию с пожарами не повлияла.На завтра синоптики обещают ливни с грозами, шквальный ветер и град. Жители Луганской области надеются что эта плохая погода все-таки придет завтра и поможет остановить лесные пожары. Новости Региона - Сегодня, 21:19 321

Метки: {keywords}