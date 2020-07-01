Мирный процесс на Донбассе тормозится ближайшим окружением Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не должен бояться выполнять свои предвыборные обещания в вопросе обеспечения мира на Донбассе.
Об этом сообщил в интервью изданию «Страна» лидер Национальной Платформы примирения и единства и экс- советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
Он считает причиной «топтания на месте в мирном процессе» — окружение главы государства.
«Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления», — сказал Сивохо.
В то же время, Сивохо назвал фактором повлиявшим на позицию окружения Зеленского давление радикалов:
«Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира».
Также Сивохо добавил, что глава государства не откажется от своих мирных инициатив и прислушается к рекомендациям Национальной платформы примирения и единства. Новости Украины - Сегодня, 09:15 2
Об этом сообщил в интервью изданию «Страна» лидер Национальной Платформы примирения и единства и экс- советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
Он считает причиной «топтания на месте в мирном процессе» — окружение главы государства.
«Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления», — сказал Сивохо.
В то же время, Сивохо назвал фактором повлиявшим на позицию окружения Зеленского давление радикалов:
«Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира».
Также Сивохо добавил, что глава государства не откажется от своих мирных инициатив и прислушается к рекомендациям Национальной платформы примирения и единства. Новости Украины - Сегодня, 09:15 2
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