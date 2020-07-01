Сегодня утром в больнице умер от полученных ожогов еще один житель Луганской области



Полицейские в течение всей ночи патрулировали улицы, помогали спасателям ликвидировать последствия пожаров, а также оказывали необходимую помощь местным жителям. Сейчас на месте происшествия продолжают работать ГСЧС, полицейские, военнослужащие и врачи.

Всего эвакуировано 27 жителей, из них 22 ребенка, из которых два — с отравлением продуктами горения.

В настоящее время подтверждена гибель 4 граждан: один человек утром от ожогов скончался в больнице, местонахождение еще одного гражданина не установлено.

В результате пожара поврежден 59 домов, уничтожено огнем — 23. Новости Региона - Сегодня, 09:01 62 Полиция, ГСЧС, военные и врачи продолжают работать на месте ликвидации лесных пожаров, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.Полицейские в течение всей ночи патрулировали улицы, помогали спасателям ликвидировать последствия пожаров, а также оказывали необходимую помощь местным жителям. Сейчас на месте происшествия продолжают работать ГСЧС, полицейские, военнослужащие и врачи.Всего эвакуировано 27 жителей, из них 22 ребенка, из которых два — с отравлением продуктами горения.В настоящее время подтверждена гибель 4 граждан: один человек утром от ожогов скончался в больнице, местонахождение еще одного гражданина не установлено.В результате пожара поврежден 59 домов, уничтожено огнем — 23. Новости Региона - Сегодня, 09:01 62

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