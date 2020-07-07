Донбасс. Оперативная лента военных событий 08.07.2020

«В 21:50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Пески к городу Донецку («Вольво-Центр»): выпущено шесть мин калибром 120 мм, четыре мины калибром 82 мм», – сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 07.07.202009:00Вооруженные формирования Украины (ВФУ) накануне вечером выпустили десять мин калибра 120 мм и 82 мм по району «Вольво-Центра» на северной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Информация о жертвах и разрушениях уточняется.