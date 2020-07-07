Донбасс. Оперативная лента военных событий 08.07.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 07.07.2020
09:00 ВСУ обстреляли из минометов район «Вольво-Центра» в Донецке
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) накануне вечером выпустили десять мин калибра 120 мм и 82 мм по району «Вольво-Центра» на северной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 21:50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Пески к городу Донецку («Вольво-Центр»): выпущено шесть мин калибром 120 мм, четыре мины калибром 82 мм», – сказано в сообщении.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
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