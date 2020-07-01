Медики зарегистрировали в ЛНР 542 случая заболевания COVID-19 – Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали 542 случая заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

"Всего по состоянию на 09:00 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 542", - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 464 человека.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 11,4 млн, из них более 535 тыс. скончались. Ранее в ЛНР были подтверждены 532 случая заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

08 июля — Луганск