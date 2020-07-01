Десять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы за прошедшие сутки луганскими врачами
Луганские медики зарегистрировали 542 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 542», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 464 человека.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 09:47 53
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 542», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 464 человека.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 09:47 53
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