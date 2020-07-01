Ситуация в Северодонецке на утро: в городе сильный запах гари. Ждут приезд Зеленского. ФОТО
В связи с лесными пожарами в Луганскую область приедет президент Владимир Зеленский
В настоящее время спасатели локализовали очаги возгорания в районе населенного пункта Смоляниново, президент Владимир Зеленский приедет в Луганскую область. Об этом сегодня LIGA.net сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
«Президент должен быть. Сейчас локализовали очаги, нельзя говорить, что погашен пожар полностью. Нет пока ветра. Порядка 5 000 га — это площадь выгорания, 59 домов пострадали в населенном пункте Смоляниново, из них 24 полностью сгорели, остальные повреждены. Есть еще дачные поселки и дачные домики — там порядка 85 тоже повреждены», — отметил Гайдай.
Он уточнил, что по состоянию на утро 8 июля погибли четыре человека, 25 госпитализированы в больницы, в том числе и дети.
«Две многодетные семьи были, их вывезли, пенсионеры неходячие, тоже их вывезли», — добавил Гайдай.
По его словам, на месте инцидента находится полиция, более 100 единиц техники, 700 человек ГСЧС.
«Всю ночь патрулировал батальон Луганск 1, назовем это так — антимародерское патрулирование. Все под контролем», — подчеркнул Гайдай.
В соцсетях жители Северодонецка сообщают о сильном запахе гари, а возле Смоляниново еще и сильное задымление.
Новости Региона - Сегодня, 09:36 162
В настоящее время спасатели локализовали очаги возгорания в районе населенного пункта Смоляниново, президент Владимир Зеленский приедет в Луганскую область. Об этом сегодня LIGA.net сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
«Президент должен быть. Сейчас локализовали очаги, нельзя говорить, что погашен пожар полностью. Нет пока ветра. Порядка 5 000 га — это площадь выгорания, 59 домов пострадали в населенном пункте Смоляниново, из них 24 полностью сгорели, остальные повреждены. Есть еще дачные поселки и дачные домики — там порядка 85 тоже повреждены», — отметил Гайдай.
Он уточнил, что по состоянию на утро 8 июля погибли четыре человека, 25 госпитализированы в больницы, в том числе и дети.
«Две многодетные семьи были, их вывезли, пенсионеры неходячие, тоже их вывезли», — добавил Гайдай.
По его словам, на месте инцидента находится полиция, более 100 единиц техники, 700 человек ГСЧС.
«Всю ночь патрулировал батальон Луганск 1, назовем это так — антимародерское патрулирование. Все под контролем», — подчеркнул Гайдай.
В соцсетях жители Северодонецка сообщают о сильном запахе гари, а возле Смоляниново еще и сильное задымление.
Новости Региона - Сегодня, 09:36 162
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