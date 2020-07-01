Открыт пеший переход на пункте пропуска «Меловое» через границу с РФ



Об этом сообщает пресс — служба Луганского пограничного отряда.

Отмечается, что сейчас на украинской-российской границе в пределах Луганской области работает только один пункт пропуска «Меловое». Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров от 17 июня 2020 № 819-р.

«Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19 предусмотрено обсервациям или самоизоляция с приложением «Дій вдома». Въезд иностранцев в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 10:15 0 С 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией на пункте пропуска «Меловое».Об этом сообщает пресс — служба Луганского пограничного отряда.Отмечается, что сейчас на украинской-российской границе в пределах Луганской области работает только один пункт пропуска «Меловое». Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров от 17 июня 2020 № 819-р.«Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19 предусмотрено обсервациям или самоизоляция с приложением «Дій вдома». Въезд иностранцев в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 10:15 0

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