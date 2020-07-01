Жителей Северодонецка, Рубежного и Кременной призывают плотно закрыть окна и без надобности не выходить на улицу





Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации.



Так, по данным Луганского областного центра по гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 8 июля в результате пожаров в Новоайдарском районе, в атмосферном воздухе городов Северодонецк и Рубежное наблюдается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода:

по Северодонецку — 3,2 ПДК (16 мг / куб. м);

по Рубежному — 4,2 ПДК (21 мг / куб. м).

Отмечается, что в Лисичанске превышений не зафиксировано.



Кременная также находится в дыму. Местных жителей призывают не выходить без надобности из домов.

Новости Региона - Сегодня, 13:18 189 В Рубежном, Кременной и Северодонецке превышены допустимые концентрации оксида углерода.Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации.Так, по данным Луганского областного центра по гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 8 июля в результате пожаров в Новоайдарском районе, в атмосферном воздухе городов Северодонецк и Рубежное наблюдается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода:по Северодонецку — 3,2 ПДК (16 мг / куб. м);по Рубежному — 4,2 ПДК (21 мг / куб. м).Отмечается, что в Лисичанске превышений не зафиксировано.Кременная также находится в дыму. Местных жителей призывают не выходить без надобности из домов. Новости Региона - Сегодня, 13:18 189

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