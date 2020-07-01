Более 1,5 тыс. человек за 4 месяца участвовали в интеграционных мероприятиях библиотек

Более 1,5 тыс. человек начиная с марта приняли участие в 80 мероприятиях, которые проводились библиотеками ЛНР и РФ в рамках интеграционной программы. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на Луганскую республиканскую универсальную научную библиотеку (ЛРУНБ) имени Максима Горького.

"С марта 2020 года в библиотечных учреждениях Республики организовано более 80 мероприятий в дистанционном режиме. В них приняли участие более 1 500 тысяч читателей и специалистов библиотек", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках интеграционной программы прошли научно-практические конференции, дискуссионные круглые столы, сетевые акции и марафоны, виртуальные экскурсии по музеям России, онлайн-трансляции театральных спектаклей и концертов, мастер-классы, лингвистические курсы, литературные встречи и кинопросмотры.

08 июля — Луганск