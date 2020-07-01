В Киеве заявили о задержании "куратора ДНР"

"СБ постоянно генерируют фейки и ретранслируют откровенно лживую информацию. Есть много подтвержденных случаев, когда людей просто арестовывали на улице по надуманным обвинениям, просто для того, чтобы внести их в списки на обмен. Очевидно, что этот случай такого же порядка", - сказал РИА Новости Бердичевский.

Фото: РИА НовостиВ Киеве задержан гражданин Украины, который якобы курировал руководителей Донецкой Народной Республики по линии ГРУ. Об этом сообщает "Царьград", ссылаясь на заявление Службы безопасности Украины, передает радио Sputnik.По заявлению украинской стороны, задержанный является "внештатным представителем спецслужб России" и осуществлял функции куратора с 2014 по 2020 год, в частности, участвовал в создании "разведывательного управления ДНР" и его подразделений.Согласно украинскому законодательству, задержанному инкриминируют создание террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), в ближайшее время ему предъявят обвинение.В свою очередь, в Донецке прокомментировали задержание Киевом "куратора ДНР". Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что данное задержание является постановочной акцией.По его словам, украинским силовикам нужна имитация бурной деятельности и "охота на ведьм, чтобы хоть как-то оправдать свои многочисленные преступления"."Показательно, что это задержание произошло накануне годовщины крушения малазийского Боинга. То есть, постановочный характер акции на лицо. Это абсолютно типично для нынешней Украины и не стоит это воспринимать всерьез", - добавил Бердичевский.