500 гривен за беспрепятственное пересечение КПВВ
6 июля на КПВВ «Станица Луганская» мужчина пытался дать взятку пограничнику.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Так, мужчина предложил 500 грн, чтобы «решить вопрос» о беспрепятственном пересечении КПВВ 30-летней украинкой, в связи с тем, что она не имела соответствующих документов для пересечения линии разграничения.
Пограничник от неправомерной выгоды отказался.
Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», пограничники направили в подразделение Национальной полиции для принятия дальнейшего правового решения. Новости Региона - Сегодня, 13:56 372
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Так, мужчина предложил 500 грн, чтобы «решить вопрос» о беспрепятственном пересечении КПВВ 30-летней украинкой, в связи с тем, что она не имела соответствующих документов для пересечения линии разграничения.
Пограничник от неправомерной выгоды отказался.
Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», пограничники направили в подразделение Национальной полиции для принятия дальнейшего правового решения. Новости Региона - Сегодня, 13:56 372
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