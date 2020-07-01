Киев изучает возможность отвести ряд подразделений ВСУ с передовой – Народная милиция

Киев поручил командующему "операции объединенных сил" ("ООС") Владимиру Кравченко разработать предложения по отведению части подразделений оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с передовых позиций в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Командующему "ООС" Кравченко предписано в кратчайшие сроки проработать вопрос и представить предложения по отведению части подразделений ОТГ "Север" с передовых позиций (в зоне) "ООС", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики пояснили, что такое решение было принято "с целью избежать дальнейших обвинений Украины на международных площадках в саботаже мирного процесса в Донбассе", в связи с чем украинские власти направили командующему "ООС" специальные указания по недопущению нарушений режима прекращения огня подчиненными соединениями и роста напряженности среди личного состава, вызванного самоуправством командиров подразделений ВСУ.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что военнослужащие ВСУ призывают сослуживцев в социальных сетях покинуть передовые позиции в зоне "ООС" из-за постоянных поборов командования на компенсацию недостающего снаряжения.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 июля — Луганск