ДонГТИ и ЛНУ имени Даля подписали договор о сотрудничестве в подготовке специалистов

Донбасский государственный технический институт (ДонГТИ) и Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля подписали договор о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов. Об этом сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки ЛНР сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало."Состоялось подписание договора между двумя техническими вузами. В частности, Донбасский технический университет и университет имени Даля подписали между собой договор о совместном сотрудничестве в подготовке специалистов в области строительства, экономики", - сказал он.Министр подчеркнул, что ДонГТИ в рамках проводимой оптимизации не будет объединен с далевским университетом и останется самостоятельным вузом со своими направлениями подготовки."По ДонГТУ было принято решение о том, что мы его переименовываем в институт. Они (вуз) остаются самостоятельным структурным подразделением. Этот вопрос уже обсуждался", - рассказал Цемкало.Ранее сегодня Цемкало сообщал, что ЛНР в рамках оптимизации системы высшего образования переименует национальные вузы в государственные.Ранее первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко рассказала ЛИЦ о том, как будет проходить процесс оптимизации системы высшего профессионального образования в Республике, провести который планируется к новому учебному году.08 июля — Луганск