ДонГТИ и ЛНУ имени Даля подписали договор о сотрудничестве в подготовке специалистов
Донбасский государственный технический институт (ДонГТИ) и Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля подписали договор о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов. Об этом сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки ЛНР сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало.
"Состоялось подписание договора между двумя техническими вузами. В частности, Донбасский технический университет и университет имени Даля подписали между собой договор о совместном сотрудничестве в подготовке специалистов в области строительства, экономики", - сказал он.
Министр подчеркнул, что ДонГТИ в рамках проводимой оптимизации не будет объединен с далевским университетом и останется самостоятельным вузом со своими направлениями подготовки.
"По ДонГТУ было принято решение о том, что мы его переименовываем в институт. Они (вуз) остаются самостоятельным структурным подразделением. Этот вопрос уже обсуждался", - рассказал Цемкало.
Ранее сегодня Цемкало сообщал, что ЛНР в рамках оптимизации системы высшего образования переименует национальные вузы в государственные.
Ранее первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко рассказала ЛИЦ о том, как будет проходить процесс оптимизации системы высшего профессионального образования в Республике, провести который планируется к новому учебному году.
08 июля — Луганск
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