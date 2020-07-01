Более 20 человек утонули в водоемах Республики с начала года – МЧС ЛНР

Более 20 человек утонули в водоемах Республики с начала года. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"С начала года из водоемов ЛНР подняты тела 24 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что только за последние сутки из водоемов были подняты тела трех утонувших жителей ЛНР.

Ранее в МЧС сообщали, что по состоянию на 6 июля с начала года в водоемах ЛНР утонули 15 человек.

В ведомстве напомнили основные правила поведения на воде:

- если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.

В Министерстве также подчеркнули, что во время купания нельзя:

- прыгать с обрывов и других возвышений, не проверив дно;

- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;

- купаться в нетрезвом виде;

- устраивать в воде опасные игры;

- долго купаться в холодной воде;

- далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;

- пересаживаться, находясь в лодке, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, посреди фарватера реки.

08 июля — Луганск