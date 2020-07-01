Ситуация на КПП Донбасса
Правозащитники предостерегают: на пропускные пункты следует ехать с уже установленным приложением «Действуй дома». Активировать приложение заранее не нужно, это следует делать уже на украинском КПВВ.
Передает ВВ со ссылкой Право на захист
«При этом на смартфон с устаревшей версией Android приложение установить не удастся. Также следует учитывать, что лучше иметь SIM-карту оператора Vodafone, поскольку Киевстар не работает на пункте пропуска Новотроицкое, и SMS с кодом активации не поступит.
«Надо также, чтобы люди обязательно брали с собой питьевую воду и головные уборы. Сейчас очень жарко, и наши врачи не смогут ехать за украинский «ноль» оказывать помощь», — рассказала в интервью «Вільне Радіо» представитель благотворительного фонда «Право на защиту» Екатерина Рачинская.
КПВВ «Новотроицкое»
Сейчас через КПВВ «Новотроицкое» пропускают с 7:00 до 18:00. С противоположной стороны блокпост закрыт.
Другие контрольные пункты Донецкой области также работают частично.
КПВВ «Марьинка»
Пункт «Марьинка» работает в одностороннем порядке с 11:00 до 14:00. Отметим, в сети распространяют информацию, что блокпост открыт и с неподконтрольной стороны, но это не соответствует действительности.
КПВВ «Майорское» и «Гнутово»
КПВВ «Майорское» и «Гнутово» можно пересечь только при наличии отдельного разрешения от Командующего ООС.
КПВВ «Станица Луганская»
Полноценно функционирует только один контрольный пункт на востоке — «Станица Луганская». Там пропускают с 7:00 до 18:00. А для тех, кто едет со стороны неподконтрольной территории, время работы КПВВ продлили до 20:00.
«Люди, которым нужно попасть на временно неподконтрольную территорию, могут попробовать пройти или проехать в серую зону на свой риск. Но если отказывают в пересечении — те, кто возвращается к украинским пограничникам, должны установить приложение «Действуй дома» и отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
Если такой возможности нет, человека могут направить в одно из медучреждений, определенных для прохождения обсервации. Там представители миссии «Врачи без границ» берут у людей анализы для ПЦР-исследования, и если результат покажет отсутствие вируса, с места обсервации можно ехать» — пояснила Екатерина Рачинская. Новости Региона - Сегодня, 15:22 193
Передает ВВ со ссылкой Право на захист
«При этом на смартфон с устаревшей версией Android приложение установить не удастся. Также следует учитывать, что лучше иметь SIM-карту оператора Vodafone, поскольку Киевстар не работает на пункте пропуска Новотроицкое, и SMS с кодом активации не поступит.
«Надо также, чтобы люди обязательно брали с собой питьевую воду и головные уборы. Сейчас очень жарко, и наши врачи не смогут ехать за украинский «ноль» оказывать помощь», — рассказала в интервью «Вільне Радіо» представитель благотворительного фонда «Право на защиту» Екатерина Рачинская.
КПВВ «Новотроицкое»
Сейчас через КПВВ «Новотроицкое» пропускают с 7:00 до 18:00. С противоположной стороны блокпост закрыт.
Другие контрольные пункты Донецкой области также работают частично.
КПВВ «Марьинка»
Пункт «Марьинка» работает в одностороннем порядке с 11:00 до 14:00. Отметим, в сети распространяют информацию, что блокпост открыт и с неподконтрольной стороны, но это не соответствует действительности.
КПВВ «Майорское» и «Гнутово»
КПВВ «Майорское» и «Гнутово» можно пересечь только при наличии отдельного разрешения от Командующего ООС.
КПВВ «Станица Луганская»
Полноценно функционирует только один контрольный пункт на востоке — «Станица Луганская». Там пропускают с 7:00 до 18:00. А для тех, кто едет со стороны неподконтрольной территории, время работы КПВВ продлили до 20:00.
«Люди, которым нужно попасть на временно неподконтрольную территорию, могут попробовать пройти или проехать в серую зону на свой риск. Но если отказывают в пересечении — те, кто возвращается к украинским пограничникам, должны установить приложение «Действуй дома» и отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
Если такой возможности нет, человека могут направить в одно из медучреждений, определенных для прохождения обсервации. Там представители миссии «Врачи без границ» берут у людей анализы для ПЦР-исследования, и если результат покажет отсутствие вируса, с места обсервации можно ехать» — пояснила Екатерина Рачинская. Новости Региона - Сегодня, 15:22 193
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