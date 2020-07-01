Бредовая петля
Вы не заметили, как быстро люди забывают плохое? Нет, я не о личных обидах, оскорблениях и унижениях. Я о более глобальных моментах, которые затрагивают наше общество в целом.
Наверняка, практически каждый из вас в своей жизни сталкивался с нерадивым руководителем. Наверняка. И натерпевшись от него вдоволь, вы были несказанно рады его увольнению. Но с годами все плохое как-то забывалось, уходило на второй план, и вот вы уже ловите себя на мысли о том, что вспоминаете данного человека сначала в нейтральном контексте, затем и вовсе в памяти начинают всплывать исключительно позитивные моменты. Новый руководитель наверняка уже успел обмануть ваши смелые ожидания, ибо мы всегда ждем от людей намного больше, чем они планируют нам дать, и наступает этап некой ностальгии, которому характерны абсолютно крамольные формулировки типа «вот бы было хорошо, если бы старый руководитель вернулся». Конечно, подобно случается крайне редко, но есть в моей памяти моменты, которые развивались именно по данному сценарию. Как правило, получив обратно своего старого начальника, вы уже через несколько дней приходите к печальному выводу о том, что ничего не изменилось и он остался тем же дерьмом, которым был до увольнения. Данные игры разума я называю «бредовая петля».
На днях компания СОЦИС, эксперты которой провели опрос с 24 по 30 июня нынешнего года, опубликовала данные, характеризующие рейтинг представителей украинского политического бомонда.
Выяснилось, что на данный момент Зеленский продолжает удерживать лидерство: если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то действующего президента поддержали бы 36,6%. При этом на втором месте, существенно увеличив долю сторонников, расположился пятый президент Петр Порошенко, которого поддерживает 20,9% украинцев.
Все, на этом моменте можно включать траурный марш и опускать занавес. Порошенко — потенциальный претендент на президентское кресло, которого гипотетически могут поддержать более 20% избирателей. Порошенко…
В любом случае, в том, что электоральный рейтинг Петра Порошенко, проходящего фигурантом как минимум по 13 уголовным делам, растет как на дрожжах, виноват исключительно Владимир Зеленский.
Пришедший к власти на волне помпезных обещаний, Зеленский в рекордные сроки разочаровал своих избирателей, просто забыв о том, о чем он говорил в самый разгар предвыборной гонки. Закономерно, что на фоне вялой политики нового президента, даже более блеклой, чем та, которую ранее проводил Порошенко, население начало воспоминать президента предыдущего и прочих политиков, которые неоднократно предлагали народу свои услуги по «спасению страны». Сначала люди просто вспомнили о том, что они есть, затем попытались найти в них некие положительные качества, а в дальнейшем и вовсе начали ностальгировать по «тем временам, когда все было не так, как сейчас».
Я готов предположить, что среди украинских политиков есть те, кто могли бы стать гораздо лучшими управленцами, чем Владимир Зеленский. По крайней мере, в украинской прессе, хоть и изредка, появляются разумные высказывания весьма разумных людей. Сложно сказать как эти политики покажут себя на деле, если власть окажется в их руках, но, по крайней мере то, что у них есть разумное понимание объективной реальности, уже не плохо.
Но как можно объяснить тот факт, что падение рейтинга Владимира Зеленского прямо пропорционально росту рейтинга Петра Порошенко? У народа Украины массовая амнезия? Украинцы не помнят, чем сопровождалось президентство Петра Порошенко? Они не связывают этого человека с гражданской войной, экономическим кризисом и внутриполитической напряженностью? Они забыли, что претерпела Украина за время его правления? Какой-то бред. Точнее бредовая петля, в которую сознательно загнали себе более 20% украинцев.
Украинцы должны понять, что сколько не тасуй старую колоду карт, новой она не станет. Все те политики, которые успели «поработать на благо» постмайданной Украины, уже зарекомендовали себя соответствующим образом, и чудес от них ждать не стоит. Можно наделять их теми качествами, которых у нет и отродясь не было, можно вспоминать о них исключительно в положительном контексте, забыв о тех неурядицах, которые постигли страну по их вине, но это вряд ли чего-то изменит. По факту, они являют собой все тот же мусор, которым их запомнил народ в период их руководства страной. И если украинцы действительно хотят своей стране, пусть даже на первых парах, и не процветания, но хотя бы некой стабильности в хорошем смысле этого слова, то им крайне важно уже в ближайшее время разорвать данную «бредовую петлю» и обратить свое внимание на тех политиков, которые предлагают курс отличный от того, которым вели и ведут страну Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
Алексей Зотье
Наверняка, практически каждый из вас в своей жизни сталкивался с нерадивым руководителем. Наверняка. И натерпевшись от него вдоволь, вы были несказанно рады его увольнению. Но с годами все плохое как-то забывалось, уходило на второй план, и вот вы уже ловите себя на мысли о том, что вспоминаете данного человека сначала в нейтральном контексте, затем и вовсе в памяти начинают всплывать исключительно позитивные моменты. Новый руководитель наверняка уже успел обмануть ваши смелые ожидания, ибо мы всегда ждем от людей намного больше, чем они планируют нам дать, и наступает этап некой ностальгии, которому характерны абсолютно крамольные формулировки типа «вот бы было хорошо, если бы старый руководитель вернулся». Конечно, подобно случается крайне редко, но есть в моей памяти моменты, которые развивались именно по данному сценарию. Как правило, получив обратно своего старого начальника, вы уже через несколько дней приходите к печальному выводу о том, что ничего не изменилось и он остался тем же дерьмом, которым был до увольнения. Данные игры разума я называю «бредовая петля».
На днях компания СОЦИС, эксперты которой провели опрос с 24 по 30 июня нынешнего года, опубликовала данные, характеризующие рейтинг представителей украинского политического бомонда.
Выяснилось, что на данный момент Зеленский продолжает удерживать лидерство: если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то действующего президента поддержали бы 36,6%. При этом на втором месте, существенно увеличив долю сторонников, расположился пятый президент Петр Порошенко, которого поддерживает 20,9% украинцев.
Все, на этом моменте можно включать траурный марш и опускать занавес. Порошенко — потенциальный претендент на президентское кресло, которого гипотетически могут поддержать более 20% избирателей. Порошенко…
В любом случае, в том, что электоральный рейтинг Петра Порошенко, проходящего фигурантом как минимум по 13 уголовным делам, растет как на дрожжах, виноват исключительно Владимир Зеленский.
Пришедший к власти на волне помпезных обещаний, Зеленский в рекордные сроки разочаровал своих избирателей, просто забыв о том, о чем он говорил в самый разгар предвыборной гонки. Закономерно, что на фоне вялой политики нового президента, даже более блеклой, чем та, которую ранее проводил Порошенко, население начало воспоминать президента предыдущего и прочих политиков, которые неоднократно предлагали народу свои услуги по «спасению страны». Сначала люди просто вспомнили о том, что они есть, затем попытались найти в них некие положительные качества, а в дальнейшем и вовсе начали ностальгировать по «тем временам, когда все было не так, как сейчас».
Я готов предположить, что среди украинских политиков есть те, кто могли бы стать гораздо лучшими управленцами, чем Владимир Зеленский. По крайней мере, в украинской прессе, хоть и изредка, появляются разумные высказывания весьма разумных людей. Сложно сказать как эти политики покажут себя на деле, если власть окажется в их руках, но, по крайней мере то, что у них есть разумное понимание объективной реальности, уже не плохо.
Но как можно объяснить тот факт, что падение рейтинга Владимира Зеленского прямо пропорционально росту рейтинга Петра Порошенко? У народа Украины массовая амнезия? Украинцы не помнят, чем сопровождалось президентство Петра Порошенко? Они не связывают этого человека с гражданской войной, экономическим кризисом и внутриполитической напряженностью? Они забыли, что претерпела Украина за время его правления? Какой-то бред. Точнее бредовая петля, в которую сознательно загнали себе более 20% украинцев.
Украинцы должны понять, что сколько не тасуй старую колоду карт, новой она не станет. Все те политики, которые успели «поработать на благо» постмайданной Украины, уже зарекомендовали себя соответствующим образом, и чудес от них ждать не стоит. Можно наделять их теми качествами, которых у нет и отродясь не было, можно вспоминать о них исключительно в положительном контексте, забыв о тех неурядицах, которые постигли страну по их вине, но это вряд ли чего-то изменит. По факту, они являют собой все тот же мусор, которым их запомнил народ в период их руководства страной. И если украинцы действительно хотят своей стране, пусть даже на первых парах, и не процветания, но хотя бы некой стабильности в хорошем смысле этого слова, то им крайне важно уже в ближайшее время разорвать данную «бредовую петлю» и обратить свое внимание на тех политиков, которые предлагают курс отличный от того, которым вели и ведут страну Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
Алексей Зотье
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