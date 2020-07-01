Вы не заметили, как быстро люди забывают плохое? Нет, я не о личных обидах, оскорблениях и унижениях. Я о более глобальных моментах, которые затрагивают наше общество в целом.Наверняка, практически каждый из вас в своей жизни сталкивался с нерадивым руководителем. Наверняка. И натерпевшись от него вдоволь, вы были несказанно рады его увольнению. Но с годами все плохое как-то забывалось, уходило на второй план, и вот вы уже ловите себя на мысли о том, что вспоминаете данного человека сначала в нейтральном контексте, затем и вовсе в памяти начинают всплывать исключительно позитивные моменты. Новый руководитель наверняка уже успел обмануть ваши смелые ожидания, ибо мы всегда ждем от людей намного больше, чем они планируют нам дать, и наступает этап некой ностальгии, которому характерны абсолютно крамольные формулировки типа «вот бы было хорошо, если бы старый руководитель вернулся». Конечно, подобно случается крайне редко, но есть в моей памяти моменты, которые развивались именно по данному сценарию. Как правило, получив обратно своего старого начальника, вы уже через несколько дней приходите к печальному выводу о том, что ничего не изменилось и он остался тем же дерьмом, которым был до увольнения. Данные игры разума я называю «бредовая петля».На днях компания СОЦИС, эксперты которой провели опрос с 24 по 30 июня нынешнего года, опубликовала данные, характеризующие рейтинг представителей украинского политического бомонда.Выяснилось, что на данный момент Зеленский продолжает удерживать лидерство: если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то действующего президента поддержали бы 36,6%. При этом на втором месте, существенно увеличив долю сторонников, расположился пятый президент Петр Порошенко, которого поддерживает 20,9% украинцев.Все, на этом моменте можно включать траурный марш и опускать занавес. Порошенко — потенциальный претендент на президентское кресло, которого гипотетически могут поддержать более 20% избирателей. Порошенко…В любом случае, в том, что электоральный рейтинг Петра Порошенко, проходящего фигурантом как минимум по 13 уголовным делам, растет как на дрожжах, виноват исключительно Владимир Зеленский.Пришедший к власти на волне помпезных обещаний, Зеленский в рекордные сроки разочаровал своих избирателей, просто забыв о том, о чем он говорил в самый разгар предвыборной гонки. Закономерно, что на фоне вялой политики нового президента, даже более блеклой, чем та, которую ранее проводил Порошенко, население начало воспоминать президента предыдущего и прочих политиков, которые неоднократно предлагали народу свои услуги по «спасению страны». Сначала люди просто вспомнили о том, что они есть, затем попытались найти в них некие положительные качества, а в дальнейшем и вовсе начали ностальгировать по «тем временам, когда все было не так, как сейчас».Я готов предположить, что среди украинских политиков есть те, кто могли бы стать гораздо лучшими управленцами, чем Владимир Зеленский. По крайней мере, в украинской прессе, хоть и изредка, появляются разумные высказывания весьма разумных людей. Сложно сказать как эти политики покажут себя на деле, если власть окажется в их руках, но, по крайней мере то, что у них есть разумное понимание объективной реальности, уже не плохо.Но как можно объяснить тот факт, что падение рейтинга Владимира Зеленского прямо пропорционально росту рейтинга Петра Порошенко? У народа Украины массовая амнезия? Украинцы не помнят, чем сопровождалось президентство Петра Порошенко? Они не связывают этого человека с гражданской войной, экономическим кризисом и внутриполитической напряженностью? Они забыли, что претерпела Украина за время его правления? Какой-то бред. Точнее бредовая петля, в которую сознательно загнали себе более 20% украинцев.Украинцы должны понять, что сколько не тасуй старую колоду карт, новой она не станет. Все те политики, которые успели «поработать на благо» постмайданной Украины, уже зарекомендовали себя соответствующим образом, и чудес от них ждать не стоит. Можно наделять их теми качествами, которых у нет и отродясь не было, можно вспоминать о них исключительно в положительном контексте, забыв о тех неурядицах, которые постигли страну по их вине, но это вряд ли чего-то изменит. По факту, они являют собой все тот же мусор, которым их запомнил народ в период их руководства страной. И если украинцы действительно хотят своей стране, пусть даже на первых парах, и не процветания, но хотя бы некой стабильности в хорошем смысле этого слова, то им крайне важно уже в ближайшее время разорвать данную «бредовую петлю» и обратить свое внимание на тех политиков, которые предлагают курс отличный от того, которым вели и ведут страну Петр Порошенко и Владимир Зеленский.Алексей Зотье