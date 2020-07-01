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Сегодня

Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Sergey Сегодня, 16:150Новости
Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Фото: РИА Новости
Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом пишет телеканал «112 Украина», передает RT.
Как отмечается, решение приняли на заседании кабмина 8 июля.
«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», — приводится текст постановления.

Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

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