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Стало известно сколько луганских домов и котельных готовы к отопительному сезону

robot Сегодня, 19:1518Новости
Стало известно сколько луганских домов и котельных готовы к отопительному сезону
Коммунальные и теплоснабжающие предприятия подготовили к осенне-зимнему периоду более 40% жилых домов и около половины котельных региона.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ.
«Так, на сегодняшний день, в целом по ЛНР все необходимые работы выполнены на 3754 жилых домах, что составляет 42,3% от общего жилого фонда, и 67 объектах социальной сферы. Кроме того, к работе готовы 277 котельных, что составляет более 49% от общего числа котельных, находящихся на балансе администраций городов и районов», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 19:00 48

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