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В Киеве объяснили, как они понимают переходное правосудие на Донбассе

robot Сегодня, 19:1519Новости
В Киеве объяснили, как они понимают переходное правосудие на Донбассе
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициировало создание экспертной группы, которая займется разработкой модели переходного правосудия для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в ответе МинВОТ на запрос «Новостей Донбасса«.

В состав рабочей группы войду сперва представители комитетов Верховной Рады и Национальной академии наук Украины, а в дальнейшем — представители общественности и эксперты.

В МинВОТ также назвали основные составляющие переходного правосудия:

— преследование и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека и военных преступников;

— компенсация ущерба и причиненного материального и морального вреда, предоставление помощи и других услуг (медицинских, юридических и тд) для восстановления нарушенных вследствие конфликта прав;

— констатация истины, целью которой является поиск правды о событиях, которые имели место во время вооруженного конфликта и массовых нарушений прав человека путем реконструкции событий на основании архивных документов и других материалов;

— урегулирование механизма поиска пропавших без вести;

— люстрация бывших чиновников для устранения возможности повторных нарушений прав человека в будущем, проведение реформ государственных институций в сфере безопасности, судопроизводства, образования и тд.

«Как показывает опыт развития переходного правосудия других стран, этот процесс является достаточно сложным — фактически каждая страна искала собственную модель переходного правосудия на основании местных традиций, культуры, менталитета, правопорядка и политической ситуации с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в документах ООН, ЕС и тд», — говорится в ответе первого замминистра МинВОТ Ростислава Замлинского. Новости Украины - Сегодня, 18:38 116

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