Коммунальщики ЛНР подготовили к зиме более 40% жилых домов и половину котельных – МинЖКХ

Коммунальные и теплоснабжающие предприятия подготовили к осенне-зимнему периоду более 40% жилых домов и около половины котельных Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ ЛНР.

"Так, на сегодняшний день, в целом по Республике все необходимые работы выполнены на 3754 жилых домах, что составляет 42,3% от общего жилого фонда, и 67 объектах социальной сферы. Кроме того, к работе готовы 277 котельных, что составляет более 49% от общего числа котельных, находящихся на балансе администраций городов и районов ЛНР", - говорится в сообщении.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР состоялось первое заседание штаба по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, учреждений и организаций к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Представители администраций городов и районов ЛНР, министерств и ведомств Республики доложили о ходе подготовительных сезонных работ на территориях.

Согласно информации администраций городов и районов Республики, мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период выполняются в полном соответствии с ранее утвержденными графиками.

Участники совещания также обсудили процесс реализации государственной целевой программы "Поддержание в надлежащем состоянии объектов социальной сферы и органов государственной власти Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы" в части проведения капитальных ремонтов, реконструкций и строительства.

"В 2020 году данной программой предусмотрено проведение работ капитального характера на 87 объектах", - сообщили в Минстрое.

Там отметили, что большинство администраций, министерств и ведомств в настоящее время проводят подготовительные работы: по каждому объекту, вошедшему в программу, утверждается проектно-сметная документация, проводится мониторинг, определяется подрядная организация и заключается договор на выполнение работ. На некоторых объектах строители уже приступили к проведению строительно-монтажных работ.

08 июля — Луганск