Ряд гарнизонов МЧС ЛНР перешли на усиленный режим службы для оперативного тушения пожаров

Ряд гарнизонов МЧС ЛНР перешли на усиленный вариант несения службы для оперативной ликвидации пожаров, возникающих на территории Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар."Нами приняты меры по усилению работы подразделений МЧС, ряд гарнизонов переведен на усиленный вариант несения службы, чтобы оперативно реагировать на возникновение пожаров и оперативно их ликвидировать, не допуская их распространения на большие площади", - сказал он.Замминистра призвал жителей ЛНР и руководителей предприятий Республики строго соблюдать правила пожарной безопасности.Ранее сегодня Вихтар сообщал, что с начала года в ЛНР произошло более трех тыс. пожаров, огнем уничтожено 350 га полей зерновых культур.Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР продлил действие пятого, высшего, класса пожарной опасности до 8 июля. Пятый класс пожарной опасности в Республике был объявлен метеорологами с 19 по 22 июня и затем несколько раз продлевался.Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.Существует пять классов пожарной опасности:1-й класс – очень малая пожарная опасность,2-й класс – малая пожарная опасность,3-й класс – средняя пожарная опасность,4-й класс – высокая пожарная опасность,5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.08 июля — Луганск