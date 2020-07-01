Жители ЛНР в День семьи, любви и верности дарили ромашки и поздравляли пары-долгожители (ФОТО)
Алчевск
Алчевск
Алчевск
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Брянка
Брянка
Брянка
Красный Луч
Красный Луч
Красный Луч
Красный Луч
Перевальский район
Перевальский район
Ровеньки
Ровеньки
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Славяносербский район
Славяносербский район
Славяносербский район
Славяносербский район
Стаханов
Стаханов
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в городах и районах Республики.
День семьи, любви и верности отмечается в Российской Федерации с 2008 года, который был объявлен Годом семьи. Праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ.
Идея праздника возникла у жителей Мурома Владимирской области, где в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Петр и Феврония стали образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года.
Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России.
ЛУГАНСК
Представители Народного Совета, Общественной палаты ЛНР и общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" поздравили супружеские пары-долгожители из Луганска с Днем семьи, любви и верности. Встреча "Как прекрасен наш союз" с участием 10 семейных пар, которые прожили совместно более 50 лет, прошла в Луганском комплексном центре социального обслуживания населения.
Активисты проекта "Доброволец" общественного движения "Мир Луганщине" раздали жителям Луганска 550 открыток, посвященных семейным ценностям.
АЛЧЕВСК
Глава администрации Алчевска Наталья Пяткова в День семьи, любви и верности навестила многодетные семьи Зленко и Штукатуровых. Мэр поздравила семьи с праздником и вручила им букеты из ромашек, а также подарки и сладости.
"Алчевск всегда славился сохранением семейных традиций, и многодетные семьи Алчевска служат образцом истинных ценностей – добра и милосердия, участия, неравнодушия к ближнему, душевной щедрости и трудолюбия", - сказала Пяткова.
Управление информационной политики администрации Алчевска сообщило, что всего в городе проживают 397 многодетных семей.
АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОН
Глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко по случаю Дня семьи, любви и верности вручил благодарственные письма и иконы Божией Матери представителям пяти семейных династий, проживающих на территории региона.
Саенко также провел встречу с семьями опекунов и попечителей, которые в 2020 году приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Он поблагодарил взрослых "за теплоту души, отзывчивость сердец и любовь к детям".
Завершил цикл посвященных Дню семьи, любви и верности мероприятий брейн-ринг "Семейный круг", в котором участвовали четыре антрацитовские семьи.
БРЯНКА
Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, прошло в первичном отделении "Терцентр" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине". В нем приняли участие активисты движения, представители городского совета ветеранов, социальные работники, жители города.
Собравшиеся ознакомились с историей возникновения и традициями празднования Дня семьи, любви и верности, также перед ними выступила брянковская поэтесса Наталья Манчха.
КРАСНЫЙ ЛУЧ
В Красном Луче прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.
Начальник управления культуры, молодежи, спорта, туризма и религий Анна Малахова от имени главы администрации Красного Луча Сергея Рыбальченко поздравила супружескую пару Григория и Валерии Бокаревых, которые находятся в браке уже более 60 лет.
В Вахрушево администрацией Красного Луча, общественным движением "Мир Луганщине", жителями и предпринимателями города была создана новая парковая зона, в которой прошла праздничная концертная программа.
Кроме того, сотрудники Краснолучского центра культуры провели видеоконцерты "Семья" и "Свет семейного очага". Петровский дворец культуры провел онлайн-конкурсы рисунков, игровые и спортивные онлайн-программы, приуроченные к празднику.
В поселке Запорожье прошел конкурс рисунков, организованный краснолучским территориальным отделением ОД "Мир Луганщине".
ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
Активисты Молодежного совета при районной администрации и проекта "Молодая гвардия" в День семьи, любви и верности провели в Перевальске акцию, в рамках которой раздали прохожим календарики и воздушные шары.
"Все течет, все изменяется в нашем сумасшедшем, слишком быстром, слишком шумном мире, но есть и вечные ценности – семья, любовь и верность", - отметил заместитель председателя Молодежного совета Богдан Антонов.
РОВЕНЬКИ
Сотрудники филиала № 6 Республиканского центра социальной поддержки семей, детей и молодежи Ровеньков провели мероприятие для оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей "Семья – это сердце всего".
Специалисты центра рассказали участникам мероприятия об учреждении праздника, дети и родители вспомнили пословицы о семье, любви и трудолюбии, сыграли в подвижные игры.
СВЕРДЛОВСК
Во Дворце культуры имени Свердлова состоялась конкурсная программа для семейных команд и выступление вокального ансамбля "Акварель". Участники получили памятные подарки от администрации города.
Продолжились праздничные мероприятия в Свердловской центральной городской библиотеке, где для детей и их родителей состоялась викторина "Вместе дружная семья".
Вечером активисты Молодежного совета при администрации и жители Свердловска отметили уходящий праздник "семейной арт-терапией": каждый смог мелками нарисовать на площади Мира символ праздника – ромашку, создав, таким образом, целое "ромашковое поле".
СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОН
Праздничное богослужение в честь Дня святых супругов Петра и Февронии Муромских, покровителей христианского брака, состоялось в храме в честь Иверской иконы Божией Матери в селе Долгое Славяносербского района.
В соборной молитве приняли участие заместитель главы администрации района Марина Каменева, депутаты Молодежного парламента ЛНР Александр Васильев и Артур Кленов. Присутствующие поблагодарили Бога и просили заступничества перед ним у святых Петра и Февронии.
СТАХАНОВ
Активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" в День семьи, любви и верности на центральных улицах города раздали прохожим ромашки как символ супружеской любви и преданности и более 50 поздравительных открыток с информацией об истории возникновения праздника и его традициях.
08 июля — Луганск
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