Жители ЛНР в День семьи, любви и верности дарили ромашки и поздравляли пары-долгожители (ФОТО)

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в городах и районах Республики.День семьи, любви и верности отмечается в Российской Федерации с 2008 года, который был объявлен Годом семьи. Праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ.Идея праздника возникла у жителей Мурома Владимирской области, где в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Петр и Феврония стали образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года.Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России.ЛУГАНСКПредставители Народного Совета, Общественной палаты ЛНР и общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" поздравили супружеские пары-долгожители из Луганска с Днем семьи, любви и верности. Встреча "Как прекрасен наш союз" с участием 10 семейных пар, которые прожили совместно более 50 лет, прошла в Луганском комплексном центре социального обслуживания населения.Активисты проекта "Доброволец" общественного движения "Мир Луганщине" раздали жителям Луганска 550 открыток, посвященных семейным ценностям.АЛЧЕВСКГлава администрации Алчевска Наталья Пяткова в День семьи, любви и верности навестила многодетные семьи Зленко и Штукатуровых. Мэр поздравила семьи с праздником и вручила им букеты из ромашек, а также подарки и сладости."Алчевск всегда славился сохранением семейных традиций, и многодетные семьи Алчевска служат образцом истинных ценностей – добра и милосердия, участия, неравнодушия к ближнему, душевной щедрости и трудолюбия", - сказала Пяткова.Управление информационной политики администрации Алчевска сообщило, что всего в городе проживают 397 многодетных семей.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНГлава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко по случаю Дня семьи, любви и верности вручил благодарственные письма и иконы Божией Матери представителям пяти семейных династий, проживающих на территории региона.Саенко также провел встречу с семьями опекунов и попечителей, которые в 2020 году приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Он поблагодарил взрослых "за теплоту души, отзывчивость сердец и любовь к детям".Завершил цикл посвященных Дню семьи, любви и верности мероприятий брейн-ринг "Семейный круг", в котором участвовали четыре антрацитовские семьи.БРЯНКАМероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, прошло в первичном отделении "Терцентр" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине". В нем приняли участие активисты движения, представители городского совета ветеранов, социальные работники, жители города.Собравшиеся ознакомились с историей возникновения и традициями празднования Дня семьи, любви и верности, также перед ними выступила брянковская поэтесса Наталья Манчха.КРАСНЫЙ ЛУЧВ Красном Луче прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.Начальник управления культуры, молодежи, спорта, туризма и религий Анна Малахова от имени главы администрации Красного Луча Сергея Рыбальченко поздравила супружескую пару Григория и Валерии Бокаревых, которые находятся в браке уже более 60 лет.В Вахрушево администрацией Красного Луча, общественным движением "Мир Луганщине", жителями и предпринимателями города была создана новая парковая зона, в которой прошла праздничная концертная программа.Кроме того, сотрудники Краснолучского центра культуры провели видеоконцерты "Семья" и "Свет семейного очага". Петровский дворец культуры провел онлайн-конкурсы рисунков, игровые и спортивные онлайн-программы, приуроченные к празднику.В поселке Запорожье прошел конкурс рисунков, организованный краснолучским территориальным отделением ОД "Мир Луганщине".ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНАктивисты Молодежного совета при районной администрации и проекта "Молодая гвардия" в День семьи, любви и верности провели в Перевальске акцию, в рамках которой раздали прохожим календарики и воздушные шары."Все течет, все изменяется в нашем сумасшедшем, слишком быстром, слишком шумном мире, но есть и вечные ценности – семья, любовь и верность", - отметил заместитель председателя Молодежного совета Богдан Антонов.РОВЕНЬКИСотрудники филиала № 6 Республиканского центра социальной поддержки семей, детей и молодежи Ровеньков провели мероприятие для оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей "Семья – это сердце всего".Специалисты центра рассказали участникам мероприятия об учреждении праздника, дети и родители вспомнили пословицы о семье, любви и трудолюбии, сыграли в подвижные игры.СВЕРДЛОВСКВо Дворце культуры имени Свердлова состоялась конкурсная программа для семейных команд и выступление вокального ансамбля "Акварель". Участники получили памятные подарки от администрации города.Продолжились праздничные мероприятия в Свердловской центральной городской библиотеке, где для детей и их родителей состоялась викторина "Вместе дружная семья".Вечером активисты Молодежного совета при администрации и жители Свердловска отметили уходящий праздник "семейной арт-терапией": каждый смог мелками нарисовать на площади Мира символ праздника – ромашку, создав, таким образом, целое "ромашковое поле".СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНПраздничное богослужение в честь Дня святых супругов Петра и Февронии Муромских, покровителей христианского брака, состоялось в храме в честь Иверской иконы Божией Матери в селе Долгое Славяносербского района.В соборной молитве приняли участие заместитель главы администрации района Марина Каменева, депутаты Молодежного парламента ЛНР Александр Васильев и Артур Кленов. Присутствующие поблагодарили Бога и просили заступничества перед ним у святых Петра и Февронии.СТАХАНОВАктивисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" в День семьи, любви и верности на центральных улицах города раздали прохожим ромашки как символ супружеской любви и преданности и более 50 поздравительных открыток с информацией об истории возникновения праздника и его традициях.08 июля — Луганск