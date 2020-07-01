В Луганске переименуют университеты
В Луганске рамках оптимизации системы высшего образования переименует национальные вузы в государственные.
Об этом сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки заявил руководитель министр Сергей Цемкало.
«Принято решение о том, что учебные учреждения высшего образования будут переименованы в государственные, как и должно быть. Мы перестаем обманывать наших абитуриентов и мы возвращаемся к названиям существовавшим изначально у вузов. Никаких больше национальных», — сказал он.
Цемкало пояснил, что наличие у вузов статуса национальных на данный момент ничем не обосновано.
Министр проинформировал, что в ходе оптимизации университеты были переименованы в соответствии со своим профилем подготовки.
«У нас теперь появился Луганский педагогический университет, который концентрирует в себе гуманитарное направление, педагогические специальности», — рассказал Цемкало..
Культура - Сегодня, 20:08 60
Об этом сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки заявил руководитель министр Сергей Цемкало.
«Принято решение о том, что учебные учреждения высшего образования будут переименованы в государственные, как и должно быть. Мы перестаем обманывать наших абитуриентов и мы возвращаемся к названиям существовавшим изначально у вузов. Никаких больше национальных», — сказал он.
Цемкало пояснил, что наличие у вузов статуса национальных на данный момент ничем не обосновано.
Министр проинформировал, что в ходе оптимизации университеты были переименованы в соответствии со своим профилем подготовки.
«У нас теперь появился Луганский педагогический университет, который концентрирует в себе гуманитарное направление, педагогические специальности», — рассказал Цемкало..
Культура - Сегодня, 20:08 60
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