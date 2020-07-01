Зеленский будет продолжать насильственную украинизацию

Фото: Reuters / © Sergey DolzhenkoЖесткий языковой закон, принятый 25 апреля 2019 года и подписанный предыдущим президентом Петром Порошенко, не будет отменён Зеленским. И это несмотря на то, что нынешний украинский президент во время предвыборной кампании намекал на то, что языковые нормы необходимо смягчить. Очередное обещание не выполнено.Дело в том, что с сентября на Украине не останется ни одной русскоязычной школы. Это самая настоящая дискриминация русскоязычного населения. Во всех цивилизованных странах существуют школы с языками национальных меньшинств. Самое интересное, что этот закон даже Конституцию Украины нарушает – 24 статья запрещает давать привилегии кому-либо по языковым признакам. Нарушена была и сама процедура голосования – как обычно, голосовали “За” даже те, кого в ВР не было в тот день. А ведь за Зеленского голосовали, в том числе, и из-за притеснения русского языка – ожидалось смягчение закона, как минимум.Чем подобное решение обернётся для Зеленского? Президент лишится поддержки в русскоязычных регионах абсолютно – нет никаких приверженцев тотальной украинизации среди русскоязычных. Юго-восточные регионы потеряны как электорат окончательно. Зеленский и его команда собственноручно углубляют разрыв между регионами. Украинский президент не тех боится – он продолжает идти на поводу у агрессивно настроенного меньшинства, но доводит до социального взрыва подавляющее большинство.Но, как говорится, – и хорошо, что они такие. Они – это первые украинские лица. Недальновидные, жадные и глупые. Ведь для того, чтобы переформатировать Украину, сейчас необходим социальный взрыв. Чтобы вывести страну из прозападного вектора развития, чтобы с украинских улиц исчезли радикалы, нужен бунт подавляющего большинства. Зеленский, как и Порошенко, “закручивает гайки” русскоязычному населению страны. А чем сильнее сжать пружину – тем мощнее она выстрелит после сжатия. Но всё будет зависеть от настроений населения, от готовности отстаивать свои права. Если русские на Украине готовы стать украинцами – их никто не спасёт и никто им не поможет. Но если они на предстоящих выборах продемонстрируют единство, а поддержанные ими кандидаты покажут политическую волю – то шансы на перезагрузку есть. Но действовать нужно будет жестко и слаженно – на Майдане в 2014-м нацисты никого не жалели, на Донбассе во время войны – тоже. И остановить эту чуму можно только силой – вытеснить из правительства и высоких кабинетов всех пособников украинских нацистов, очистить от них улицы, вычеркнуть их из истории. И закончить уже с искусственным проектом западных спецслужб под названием “Украина” навсегда. Ну а пока большинство молчит, можем только наблюдать, как с сентября русские дети на Украине будут принудительно украинизированы.Даниил Безсоновhttps://asd.news/articles/ukraina/totalnaya-ukrainizatsiya-ot-zelenskogo/ - цинкPS. Удивительно, что некоторые еще с 2019-го года ожидали чего-то иного.Для тех, кто этого не понял, сомнения и иллюзии должен был бы развеяться альянс Порошенко и Зеленского в Верховной Раде и постепенное унификация русофобской риторики обеих партий. Но некоторые верили до последнего, но результат оказался немного предсказуем. Разумеется, рейтинг Зеленского продолжит валиться и далее, по мере прозрения поклонников зиц-председателя, но его приводили к власти конечно же не для того, чтобы сберегать рейтинги.Борис Рожин