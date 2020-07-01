Украина возобновила пешеходное сообщение с Россией на двух пунктах

«Да, мы получили уведомление от украинской стороны о возобновлении пешеходного сообщения в международных пунктах пропуска Сеньковка и Троебортное», — заявили в ФСБ.

Фото: ReutersУкраинская сторона возобновила пешеходное сообщение в международных пунктах пропуска Сеньковка и Троебортное на границе с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Брянской области, передает RT.В пресс-службе добавили, что ограничение на автобусное сообщение ещё продолжает действовать.С 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции прекратили работу украинские пункты пропуска на приграничной территории с Брянской областью.Ранее на Украине число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс.