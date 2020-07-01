Синоптики прогнозируют днем 9 июля в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 июля будет колебаться от 17 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем, местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 8 июля до 21:00 9 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, местами слабый туман, днем местами гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 26-28 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 июля метеорологи фиксировали в 2017 году – плюс 8,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1938 году и составляла плюс 39 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 июля – 03:49, время захода – 21:04. Продолжительность светового дня составит 17 часов 15 минут.

По предварительному прогнозу, 10-11 июля осадков не ожидается, дневная температура постепенно повысится на 2-4 градуса.

08 июля — Луганск