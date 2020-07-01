Луганск расширил свои административные границы. Как изменится жизнь новых луганчан

Границы города Луганска расширились: с 1 июля под административное подчинение города перешли две территории — город Александровск и поселок Юбилейное. Данные территориальные единицы относились к городу Луганску более 40 лет, но при этом они имели собственное местное самоуправление. Какие факторы обусловили указанные преобразования и что за нововведения ожидают местных жителей, об этом газете «Жизнь Луганска» рассказал глава администрации города Манолис Пилавов.По словам Пилавова, присоединение города Александровска и поселка Юбилейное к городу Луганску, было вопросом времени. Рано или поздно эти территориальные единицы все равно бы вошли в административное подчинение Луганска.«В 2015 году к нам присоединили села Николаевку, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловку. На этих территориях расположены значительные сельскохозяйственные угодья, поэтому сегодня мы имеем еще одно направление работы — аграрное, что стало своеобразным новшеством для столицы. Что касается Александровска и Юбилейного, то в апреле 2020 года Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником был подписан Указ о передаче полномочий по управлению этими территориями Администрации города Луганска. На сегодняшний день эти территории уже подчинены городу Луганску, там созданы Управления по жизнеобеспечению, и они будут работать на благо жителей Юбилейного и Александровска. Считаю, это целесообразным и обоснованным решением», — рассказал Пилавов.— На правовом уровне возникшие преобразования также связаны с тем, что функции депутатского корпуса на этих территориях не правомочны? То есть, как и Луганский городской совет, они не могут выполнять их в полном объеме.— Это действительно так. В апреле этого года мы пытались собрать депутатский корпус как в Александровском городском совете, так и в Юбилейном поселковом совете. Но мы так и не смогли этого сделать, поэтому было принято данное решение. Хочу особо подчеркнуть — город Александровск как был, так и остается со своим наименованием, то же самое касается и пгт Юбилейное, но теперь это черта города Луганска.— Логично, что проблемы Александровска и Юбилейного с этого месяца — проблемы всего Луганска. Естественно, все жалобы и нарекания будут адресоваться непосредственно городу?— Все вопросы, связанные с решением проблем, возникающих на данных территориях, естественно, будут поступать в Администрацию города Луганска ЛНР.— Хотелось бы уточнить, будут ли решаться вопросы этих территорий по оказанию жилищно-коммунальных услуг теми же предприятиями, которые работают на территории Луганска или у них остается своя самостоятельная структура коммунальных предприятий?— Коммунальные предприятия на территориях мы оставляем. В отличие от Александровска, в поселке Юбилейное в основном многоэтажное жилье, поэтому мы оставляем там коммунальное предприятие. Это же предприятие будет обслуживать и город Александровск. Пока в основном это работы по благоустройству, но уже на следующий год мы запланируем и ремонт дорог, и освещение.— А что касается выдачи актов, справок, претерпит ли изменения эта процедура?— Я уже говорил, что в структуре Администрации Луганска созданы Управления по жизнеобеспечению этих территорий, и они будут заниматься вопросами, которые ранее относились к компетенции городского и поселкового советов, — выдача актов, справок, характеристик, проведение мероприятий и др.Эта схема не новая, в городе Луганске сегодня четыре района, в каждом районе есть отдел по работе с населением, и люди со своими вопросами обращаются непосредственно в отделы. Подобная система будет работать и на территориях города Александровска и поселка Юбилейное.Постараемся по возможности решить все имеющиеся проблемы. Мы о них прекрасно знаем и будем оперативно их устранять. Удобный город - Сегодня, 20:34 123