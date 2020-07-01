Масштабный пожар на Луганщине грозит подрывом складов боеприпасов ВСУ – Народная милиция

Лесной пожар на подконтрольной Киеву территории Луганщины может привести к подрыву складов боеприпасов и уничтожению техники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Днем 6 июля в Новоайдарском районе возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар был локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи села Капитаново. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, ориентировочная площадь пожара составляет пять тыс. га. Пожаром уничтожены 23 и повреждены 36 жилых домов в Смоляниново, также уничтожены 80 дачных домов в кооперативе "Волчье озеро". Подтверждена гибель пяти человек; девять человек, в том числе два ребенка, госпитализированы.

"По нашим данным, обширный лесной пожар в Луганской области достиг мест дислокации подразделений 93-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ в районах населенных пунктов Чистый Лиман и Смоляниново", - говорится в сообщении.

В Народной милиции рассказали, что утром 8 июля под руководством командира танкового батальона 93-й омбр майора Щукина "началась эвакуация танков Т-64БВ и имущества полевого артиллерийского склада с боеприпасами калибра 122, 125 и 152 мм". Однако "в течение дня из-за смены направления ветра скорость распространения огня резко увеличилась, что поставило под угрозу уничтожения стоянки с бронетехникой и склада с боеприпасами".

По данным оборонного ведомства Республики, из очага пожара удалось эвакуировать семь танков, три из-за отсутствия горюче-смазочных материалов продолжают оставаться на месте стоянки.

"По поступающим данным из оперативной группы штаба "ООС" по разрешению кризисной ситуации четыре военнослужащих получили ожоги дыхательных путей и два пропали без вести", - сообщила пресс-служба.

В Народной милиции призвали жителей населенных пунктов Новоайдарского района, расположенных в 10-километровой зоне от населенных пунктов Чистый Лиман и Смоляниново, "в связи с угрозой подрыва артиллерийских боеприпасов и разлета осколков" экстренно покинуть район чрезвычайного происшествия.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 июля — Луганск