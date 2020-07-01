США примут новые меры против КНР из-за В«аннексированного ГонконгаВ»

«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», — сказал он журналистам президентского пула.

«Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — цитирует О'Брайена РИА Новости.

Фото: © FlickrСША в ближайшее время примут новые меры против Китая в связи с Гонконгом, который, как заявили в Белом доме, «де-факто оказался аннексирован КНР».Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает RT.Советник добавил, что «Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая».26 июня Соединённые Штаты сообщили, что вводятся визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Меры были спровоцированы продвижением властями КНР нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.Также госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».