В больницах России находятся 112 тысяч больных коронавирусом

«Мы всё-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находятся 112 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Фото: © Софья Сандурская / АГН «Москва»В российских больницах к настоящему времени находятся около 112 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает RT.Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждено более 6,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего за время эпидемии в стране выявлено более 700 тыс. случаев коронавируса.