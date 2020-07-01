В пригороде Луганска обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами. ФОТО



Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, на участке местности примерно в 1,5 км от поселка Вольный Луганска выявлен тайник с оружием и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что тайник обнаружили сотрудники межрегионального следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры.

В ходе осмотра в тайнике обнаружено и изъято девять противотанковых управляемых ракет, два гранатомета РПГ-26, гранатомет РПГ-18, девять выстрелов к ручному гранатомету ПГ-7С, выстрел к ручному гранатомету с маркировкой Б 13-126, девять пороховых зарядов к ручному гранатомету ПГ-7ПМ, шесть мин ТМ-62М, три мины МОН-50, пять взрывателей МВЧ-62.

В тайнике также хранились 48 гранат различных модификаций, 21 запал УДЗ, запал УЗРГМ, 30 кг пластита и 3,25 кг взрывчатого вещества «гремикс», две тротиловые шашки весом 200 граммов каждая и одна 400-граммовая тротиловая шашка.

Сотрудники Генпрокуратуры также изъяли литровую бутылку с тротилом, подрывную шашку, 26 сигнальных ракет, 554 патрона калибра 7,62 мм и 2160 патронов калибра 5,45 мм.

«Материалы зарегистрированы в книге учета преступлений Генеральной прокуратуры, проводится дальнейшая проверка», — сообщила пресс-служба.

Происшествия - Сегодня, 06:02 159 Сотрудники Генеральной прокуратуры изъяли из тайника в районе поселка Вольный в пригороде Луганска почти три тыс. единиц боеприпасов.Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.«В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, на участке местности примерно в 1,5 км от поселка Вольный Луганска выявлен тайник с оружием и боеприпасами», — говорится в сообщении.Пресс-служба уточнила, что тайник обнаружили сотрудники межрегионального следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры.В ходе осмотра в тайнике обнаружено и изъято девять противотанковых управляемых ракет, два гранатомета РПГ-26, гранатомет РПГ-18, девять выстрелов к ручному гранатомету ПГ-7С, выстрел к ручному гранатомету с маркировкой Б 13-126, девять пороховых зарядов к ручному гранатомету ПГ-7ПМ, шесть мин ТМ-62М, три мины МОН-50, пять взрывателей МВЧ-62.В тайнике также хранились 48 гранат различных модификаций, 21 запал УДЗ, запал УЗРГМ, 30 кг пластита и 3,25 кг взрывчатого вещества «гремикс», две тротиловые шашки весом 200 граммов каждая и одна 400-граммовая тротиловая шашка.Сотрудники Генпрокуратуры также изъяли литровую бутылку с тротилом, подрывную шашку, 26 сигнальных ракет, 554 патрона калибра 7,62 мм и 2160 патронов калибра 5,45 мм.«Материалы зарегистрированы в книге учета преступлений Генеральной прокуратуры, проводится дальнейшая проверка», — сообщила пресс-служба.Происшествия - Сегодня, 06:02 159

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