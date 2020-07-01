Гуманитарную помощь семьям с детьми до трех лет начнут выдавать в Луганске с 13 июля



Об этом сообщила пресс-служба администрации города Луганска.

«Выдача детской адресной гуманитарной помощи на июль семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, будет осуществляться в Луганске с 13 июля«, — говорится в сообщении.

Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:

Артемовский район - квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;

Жовтневый район - квартал Волкова, 30-а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;

Каменнобродский район - улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;

Ленинский район - улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.

Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу — с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв — с 12.00 до 13.00.

Удобный город - Сегодня, 05:33 119 Выдача детской адресной гуманитарной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в Луганске 13 июля.Об этом сообщила пресс-служба администрации города Луганска.«Выдача детской адресной гуманитарной помощи на июль семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, будет осуществляться в Луганске с«, — говорится в сообщении.Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:- квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;- квартал Волкова, 30-а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;- улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;- улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.Пункты выдачи гумпомощи работают, перерыв — с 12.00 до 13.00.Удобный город - Сегодня, 05:33 119

Метки: {keywords}