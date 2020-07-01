Гуманитарную помощь семьям с детьми до трех лет начнут выдавать в Луганске с 13 июля
Выдача детской адресной гуманитарной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в Луганске 13 июля.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города Луганска.
«Выдача детской адресной гуманитарной помощи на июль семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, будет осуществляться в Луганске с 13 июля«, — говорится в сообщении.
Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:
Артемовский район - квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;
Жовтневый район - квартал Волкова, 30-а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;
Каменнобродский район - улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;
Ленинский район - улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.
Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу — с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв — с 12.00 до 13.00.
Удобный город - Сегодня, 05:33 119
Об этом сообщила пресс-служба администрации города Луганска.
«Выдача детской адресной гуманитарной помощи на июль семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, будет осуществляться в Луганске с 13 июля«, — говорится в сообщении.
Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:
Артемовский район - квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;
Жовтневый район - квартал Волкова, 30-а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;
Каменнобродский район - улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;
Ленинский район - улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.
Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу — с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв — с 12.00 до 13.00.
Удобный город - Сегодня, 05:33 119
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