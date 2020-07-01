С начала года МЧС зарегистрировало более трех тысяч пожаров
Более трех тыс. пожаров произошло на территории региона с начала года.
Об этом сообщил замминистра МЧС полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар.
«Уже в текущем году в целом по Республике зарегистрировано 3 037 пожаров», — сказал он.
Замминистра добавил, что с установлением сухой и жаркой погоды риск возникновения пожаров увеличился в разы.
«Только за последнюю неделю произошло 138 пожаров», — отметил Вихтар.
Напомним, жертвами пожаров в регионе с начала года стали 56 человек, уничтожено более 300 зданий и сооружений. Происшествия - Сегодня, 08:13 31
Об этом сообщил замминистра МЧС полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар.
«Уже в текущем году в целом по Республике зарегистрировано 3 037 пожаров», — сказал он.
Замминистра добавил, что с установлением сухой и жаркой погоды риск возникновения пожаров увеличился в разы.
«Только за последнюю неделю произошло 138 пожаров», — отметил Вихтар.
Напомним, жертвами пожаров в регионе с начала года стали 56 человек, уничтожено более 300 зданий и сооружений. Происшествия - Сегодня, 08:13 31
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