В Киеве говорят, что готовы в течение 4 месяцев открыть еще два КПВВ на Луганщине



Участники Трехсторонней контактной группы в Минске пришли к согласию относительно возможного открытия в Луганской области еще двух контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Новые пропускные пункты могут открыть в течение четырех месяцев.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что инициатива была озвучена украинской стороной и была поддержана другими участниками ТКГ.

«Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула на необходимости и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев», — сообщили в ОП.

Как ранее сообщал журналисты, представитель Луганска в ТКГ Ольга Кобцева заявляла, что представители Украины в ходе переговоров «сделали многообещающие заявления» по возможному открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.

Так же Кобцева отметила, что четкой договоренности и позиции по одновременному открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» нет и сегодня.

Новости Украины - Сегодня, 07:55 96 КПВВ могут открыть в течение 4 месяцевУчастники Трехсторонней контактной группы в Минске пришли к согласию относительно возможного открытия в Луганской области еще двух контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Новые пропускные пункты могут открыть в течение четырех месяцев.Об этом сообщили в Офисе президента.Отмечается, что инициатива была озвучена украинской стороной и была поддержана другими участниками ТКГ.«Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула на необходимости и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев», — сообщили в ОП.Как ранее сообщал журналисты, представитель Луганска в ТКГ Ольга Кобцева заявляла, что представители Украины в ходе переговоров «сделали многообещающие заявления» по возможному открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья.Так же Кобцева отметила, что четкой договоренности и позиции по одновременному открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» нет и сегодня.Новости Украины - Сегодня, 07:55 96

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