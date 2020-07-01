По состоянию на 7 утра 9 июля еще горят участки трех лесничеств в Новоайдарском районе



Сегодня по состоянию на 07:00 на территории Новоайдарского района Луганщины продолжают тушить отдельные очаги горения лесной подстилки на территории трех лесничеств.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ГСЧС.

Так, на территории Боровского лесничества тушат возгорание в кварталах 21 и 23, в Капитановском лесничестве — кварталы 80 и 103, в Ахтырском — кварталы 41 и 51.

С начала работ ГСЧС эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них — 13 детей) и 30 человек отселили.

В результате пожара уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново, также уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Подтверждена гибель пяти человек и 34 человека (из них — 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек.

Ориентировочная площадь возгорания составляет около 5 тысяч гектар.

К тушению привлечены 1494 человек и 293 единицы техники, из них от ГСЧС — 736 и 146 соответственно (в том числе — два самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса — 16 т воды).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ДСНС.

Новости Региона - Сегодня, 08:31 0 Луганщина до сих пор горит: В больнице — 15 детейСегодня по состоянию на 07:00 на территории Новоайдарского района Луганщины продолжают тушить отдельные очаги горения лесной подстилки на территории трех лесничеств.Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ГСЧС.Так, на территории Боровского лесничества тушат возгорание в кварталах 21 и 23, в Капитановском лесничестве — кварталы 80 и 103, в Ахтырском — кварталы 41 и 51.С начала работ ГСЧС эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них — 13 детей) и 30 человек отселили.В результате пожара уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново, также уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».Подтверждена гибель пяти человек и 34 человека (из них — 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек.Ориентировочная площадь возгорания составляет около 5 тысяч гектар.К тушению привлечены 1494 человек и 293 единицы техники, из них от ГСЧС — 736 и 146 соответственно (в том числе — два самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса — 16 т воды).На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ДСНС.Новости Региона - Сегодня, 08:31 0

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