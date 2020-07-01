По состоянию на 7 утра 9 июля еще горят участки трех лесничеств в Новоайдарском районе
Луганщина до сих пор горит: В больнице — 15 детей
Сегодня по состоянию на 07:00 на территории Новоайдарского района Луганщины продолжают тушить отдельные очаги горения лесной подстилки на территории трех лесничеств.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ГСЧС.
Так, на территории Боровского лесничества тушат возгорание в кварталах 21 и 23, в Капитановском лесничестве — кварталы 80 и 103, в Ахтырском — кварталы 41 и 51.
С начала работ ГСЧС эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них — 13 детей) и 30 человек отселили.
В результате пожара уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново, также уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».
Подтверждена гибель пяти человек и 34 человека (из них — 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек.
Ориентировочная площадь возгорания составляет около 5 тысяч гектар.
К тушению привлечены 1494 человек и 293 единицы техники, из них от ГСЧС — 736 и 146 соответственно (в том числе — два самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса — 16 т воды).
На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ДСНС.
Новости Региона - Сегодня, 08:31 0
Сегодня по состоянию на 07:00 на территории Новоайдарского района Луганщины продолжают тушить отдельные очаги горения лесной подстилки на территории трех лесничеств.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ГСЧС.
Так, на территории Боровского лесничества тушат возгорание в кварталах 21 и 23, в Капитановском лесничестве — кварталы 80 и 103, в Ахтырском — кварталы 41 и 51.
С начала работ ГСЧС эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них — 13 детей) и 30 человек отселили.
В результате пожара уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново, также уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».
Подтверждена гибель пяти человек и 34 человека (из них — 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек.
Ориентировочная площадь возгорания составляет около 5 тысяч гектар.
К тушению привлечены 1494 человек и 293 единицы техники, из них от ГСЧС — 736 и 146 соответственно (в том числе — два самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса — 16 т воды).
На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ДСНС.
Новости Региона - Сегодня, 08:31 0
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