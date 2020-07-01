На Донбассе у линии фронта работают блокпосты Нацгвардии «на колесах»

В районе проведения операции Объединенных сил продолжают работу мобильные блокпосты. За два года проведения таких фильтрационных мероприятий они доказали свою эффективность. Возможность быстро менять свое местонахождение и развернуть подвижной блокпост за несколько минут увеличивает вероятность прекращения незаконного перемещения оружия, боеприпасов, наркотических веществ и контрабанды.Местоположение мобильного блокпоста определяется с учетом оперативной обстановки в районе выполнения задач. Об этом сообщает пресс-центр МВД.«В нашем распоряжении два автомобиля. Один из них бронеавтомобиль «Варта», — рассказывает командир мобильного блокпоста капитан Олег Пшеничный. — Порядок действий такой же, как и на стационарном блокпосту. Но есть отличия: работаем в незнакомой местности, проверяем граждан и транспортные средства, которые, возможно, специально обходят стационарные блокпосты. Бдительность здесь на первом месте».Для большей эффективности работы во время фильтрационных мероприятий на стационарных и подвижных блокпостах помощь гвардейцам оказывают кинологи. Так, с мобильным блокпостом работает сводная кинологическая группа, в которую входят три кинологи со служебными собаками.«В таком сводная сведена кинологическая группа в районе проведения ООС работает впервые, — говорит командир группы майор Сергей Киндич. — Принцип работы такой же, как и на подвижном блокпосту. Задача группы — поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также участие в специальных мероприятиях. К слову, все собаки прошли соответствующую подготовку и регулярно находят запрещенные предметы».После нескольких часов работы мобильного блокпосту на одном из участков дороги военнослужащие меняют место и обустраиваются на новом.Так, в среднем за месяц, на одном мобильном блокпосту военные НГУ задерживают около 120 правонарушителей.Кроме этого, гвардейцы осуществляют контроль за соблюдением карантинных мероприятий, а также проводят разъяснительную работу среди водителей и пассажиров по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Школа выживания - Сегодня, 08:31 67