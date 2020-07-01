Во Франции высмеяли ожидающую нападения России Украину

«Я даже не буду останавливаться на бредовом определении России как империи. Некоторые люди застряли в советских временах и не в силах понять, что современная Россия – не СССР. У этого адмирала, видимо, все еще более запущенно, чем у других русофобов, поскольку его отбросило не на 30 лет, а более чем на век назад», – пишет по этому поводу Неан, передает ИноСМИ со ссылкой на AgoraVox.

«Журналисты обвиняют российских коллег в наведении порчи, официальные лица без конца кричат о несуществующем российском вторжении, а кто-то путает РФ с империей – все это представляет собой обширный материал для научных изысканий», – написала она.

«Сейчас, когда я пишу эти строки, на дворе уже вечер 7 июля, и я могу заверить, что Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и что в отличие от ряда западных коллег российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах. В конечном итоге никакого вторжения не будет», – добавила она.

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – сказал он, подчеркнув точно такое же отсутствие угрозы со стороны неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

Журналист французского издания AgoraVOX Кристель Неан высмеяла высказывания официальных лиц Украины по поводу «нападения» России.Неан напомнила, что в конце июня 2020 года министр иностранных дел Украины Василий Бондар заявил, что Россия может напасть на Украину во время осенних учений «Кавказ – 2020» из-за «потенциально провальных результатов голосования по изменениям Конституции» и нехватки воды в Крыму. Кроме того, главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к российскому вторжению с юга в Херсоне и, следовательно, к крупномасштабному конфликту с Россией.По ее словам, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны.Неан добавила, что после бредовых заявлений главы МИДа Украины, Россия уже приняла меры для решения проблемы водоснабжения Крыма, в частности занялась бурением артезианских скважин и строительством водоканалов в Симферополь и другие нуждавшиеся в этом регионы полуострова, поэтому у нее нет необходимости вторгаться на Украину, чтобы открыть канал.Кроме того, отмечает Неан, заявления министра иностранных дел Украины были опровергнуты бывшим замглавы администрации президента, а словам Неижпапы противоречил никто иной как Сергей Наев, командующий Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, который подчеркнул отсутствие угрозы российского вторжения.Ранее командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – заявил Неижпапа. Он также заявил, что отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины.Москва неоднократно опровергала заявления Киева о готовящемся либо уже начавшемся «открытом вторжении» России. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.