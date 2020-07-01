Нестыковки в деле МН17 указали на очевидную вину Украины в крушении В«БоингаВ» над Донбассом

Крушение малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс МН17, из-за которого против России фактически весь коллективный Запад ввел санкции, до сих пор остается нерасследованным. Однако с каждым годом это дело обрастает все новыми подробностями, которые указывают на вину Украины. Этого уже не могут скрывать даже ангажированные западные институты.Известно, что недавно суд Гааги, который ведет дело о крушении МН17, решил учесть доклад, подготовленный экспертами из российской компании «Алмаз-Антей». В нем приводятся все аргументы российской стороны о том, что Россия и ополчение Донбасса не причастны к трагедии. Также в докладе оспаривается версия Запада по поводу авиакатастрофы.Независимые журналисты и аналитики, которые следят за ходом дела, уже заявили, что это действительно переломный момент в деле МН17, потому что теперь представители РФ смогут разоблачить виновных, то есть Украину. Ведь все ранее представленные доказательства свидетельствовали именно против украинской стороны, однако Запад ни в какую не хотел их даже рассматривать.Сейчас же, как мы видим, дело принимает совсем другой оборот. Неужели Украину решили слить? Если да, то кто будет возмещать России ущерб за понесенные издержки от санкций? На данный момент этот вопрос кажется риторическим, но, видимо, в ближайшем будущем он примет более серьезный характер, после чего на него все же кому-нибудь придется ответить…Вместе с тем стоит заметить, что за ходом дела следят и множество представителей других стран, в том числе из Китая. Видимо, это связано с тем, что США, которые являются лидером так называемого коллективного Запада, ведут против КНР экономическую войну. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы дело разрешилось, а западные спецслужбы, покрывающие Украину, понесли за это справедливое наказание.Примечательно, что версия, к примеру, китайских журналистов и экспертов не сходится с официальной, в которой вина за трагедию возложена на Россию и ополчение Донбасса. Они склоняются к тому, что малазийский «Боинг» сбила именно украинская сторона, поскольку ни РФ, ни ее сторонникам не было выгодно сбивать МН17. А вот Украине для раскручивания карты агрессора - весьма выгодно.Также в СМИ часто фигурирует показания неких свидетелей трагедии, которые видели украинскую боевую авиацию в небе Донбасса незадолго до крушения малайзийского «Боинга». Очевидно, что такие свидетели могли быть, однако подтвердить эту информацию пока не удалось. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что Соединенные Штаты до сих пор не предоставили спутниковые снимки, которые могли бы подтвердить или опровергнуть версию официального следствия.Впрочем, об этом и ранее неоднократно говорилось, поскольку всем было известно, что США следили и продолжают следить за ходом боевых действий на юго-востоке Украины. Еще китайские журналисты и эксперты, мягко говоря, удивлены тем, что Украина находится в составе следственной группы, хотя она должна, по всей существующей логике, фигурировать в деле в качестве главного подозреваемого.Кроме того, в Китае уверены, что Украина должна нести полную ответственность за крушение МН17, потому что страна не закрыла свое воздушное пространство, несмотря на то, что ожесточенные бои в Донбассе на тот момент шли уже несколько месяцев. Стоит заметить, что китайские независимые эксперты, анализируя все происходящее в деле МН17, и ранее уже не раз заявляли, что Запад пытается переложить вину за трагедию с Украины на Россию. С этим мнением солидарна и главная пострадавшая сторона - родственники погибших 298 человек.Напомним, ранее Новостное агентство «Харьков» рассказывало, какие последствия ждут Украину, если ВСУ решат вторгнуться на российский полуостров Крым, который Россия давно превратила в неприступную крепость.Андрей Кадальский