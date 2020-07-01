В сети появилось ВИДЕО как авиация тушит пожары под Северодонецком. + ФОТО последствий пожара



Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Основные силы и средства сосредоточены на защиту населенных пунктов, создание минерализованных полос и тушения отдельных очагов пожара. К тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 человек и 200 единиц техники, из них от ГСЧС 632 человек личного состава 139 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС. Работы проводятся в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 30 человек (среди которых 13 детей) из жилых домов и дачного кооператива «Волчье озеро». Еще 30 человек отселили.

В Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». Также пожар повредил 36 домов.



Новости Региона - Сегодня, 09:22 55 В Луганской области спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного пожара в районе Северодонецка. Ориентировочная площадь возгорания — 5 тысяч гектаров.Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.«Основные силы и средства сосредоточены на защиту населенных пунктов, создание минерализованных полос и тушения отдельных очагов пожара. К тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 человек и 200 единиц техники, из них от ГСЧС 632 человек личного состава 139 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС. Работы проводятся в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.Спасатели эвакуировали 30 человек (среди которых 13 детей) из жилых домов и дачного кооператива «Волчье озеро». Еще 30 человек отселили.В Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». Также пожар повредил 36 домов.Новости Региона - Сегодня, 09:22 55

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