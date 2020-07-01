На какие специальности в луганских ВУЗах будут сокращать бюджетные места
Министерство образования и науки не будет сокращать в луганских вузах бюджетные места на востребованные специальности.
Об этом заявил министр образования Сергей Цемкало.
«Тут сразу после решения Минобразования сократить бюджетные места в вузах Республики наши «друзья» ухватились, мол, вот сокращают бюджетные места, не дают жизни студентам. Поверьте, ни одного бюджетного места педагогического образования, медицинского, технического мы не уменьшили», — сказал министр.
Он сообщил, что сокращение бюджетных мест в ВУЗах осуществляется по таким специальностям, как менеджмент, экономика, юриспруденция, туризм и другим маловостребованным специальностям.
«Берем юриспруденцию. Ну какой смысл? Мы начинали с того, что выпускали 450 юристов в год за все это время. Скажите, кому они нужны? Сегодня мы оставляем 40 бюджетных мест по вузам ЛНР. Я думаю, этого достаточно», — пояснил министр.
Он констатировал, что, например, несмотря на большое количество обучающихся на юриста, найти профессионального специалиста в данной отрасли в Луганске сегодня очень сложно. Культура - Сегодня, 09:15 143
Об этом заявил министр образования Сергей Цемкало.
«Тут сразу после решения Минобразования сократить бюджетные места в вузах Республики наши «друзья» ухватились, мол, вот сокращают бюджетные места, не дают жизни студентам. Поверьте, ни одного бюджетного места педагогического образования, медицинского, технического мы не уменьшили», — сказал министр.
Он сообщил, что сокращение бюджетных мест в ВУЗах осуществляется по таким специальностям, как менеджмент, экономика, юриспруденция, туризм и другим маловостребованным специальностям.
«Берем юриспруденцию. Ну какой смысл? Мы начинали с того, что выпускали 450 юристов в год за все это время. Скажите, кому они нужны? Сегодня мы оставляем 40 бюджетных мест по вузам ЛНР. Я думаю, этого достаточно», — пояснил министр.
Он констатировал, что, например, несмотря на большое количество обучающихся на юриста, найти профессионального специалиста в данной отрасли в Луганске сегодня очень сложно. Культура - Сегодня, 09:15 143
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