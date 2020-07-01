Пожар уничтожил 12 домов в пгт Донецкий под Кировском
Возникший из-за обстрела пожар уничтожил 12 домов в подведомственном Кировску поселке городского типа Донецкий.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«7 июля в 14:05 в службу 101 Кировска поступило сообщение о масштабном пожаре в поселке Донецкий. Вследствие обстрела загорелась сухая трава, от нее огонь перекинулся на частные дома. Огнем уничтожено 12 домов на площади 850 квадратных метров, а также сухая трава на площади 5 гектаров», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в результате пожара жертв и пострадавших удалось избежать, сотрудниками ведомства спасено имущество жителей поселка на сумму 100 тыс. рублей.
В ликвидации пожара участвовали пожарные из Донецкого, Кировска и Стаханова.
«В 18:16 загорание ликвидировали. Тушение осложнялось сильными порывами ветра», — рассказали в МЧС. Происшествия - Сегодня, 08:46 162
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«7 июля в 14:05 в службу 101 Кировска поступило сообщение о масштабном пожаре в поселке Донецкий. Вследствие обстрела загорелась сухая трава, от нее огонь перекинулся на частные дома. Огнем уничтожено 12 домов на площади 850 квадратных метров, а также сухая трава на площади 5 гектаров», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в результате пожара жертв и пострадавших удалось избежать, сотрудниками ведомства спасено имущество жителей поселка на сумму 100 тыс. рублей.
В ликвидации пожара участвовали пожарные из Донецкого, Кировска и Стаханова.
«В 18:16 загорание ликвидировали. Тушение осложнялось сильными порывами ветра», — рассказали в МЧС. Происшествия - Сегодня, 08:46 162
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