Губернатор Луганщины пообещал, что лесной пожар погасят в ближайшие два дня
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что лесной пожар удастся погасить в ближайшие два дня. Сейчас к ликвидации последствий привлечены более тысячи спасателей и около 200 единиц техники.
Об этом Сергей Гайдай заявил в эфире канала «Украина 24».
По его словам, лесной пожар в Луганской области локализовали по всем участкам и в настоящее время открытого огня нет.
«В направлении села Ворова глубоко в лесу еще остались некоторые участки, где задымление и тление идет больше всего. Но это уже не так опасно, как было вчера. Они (участки, — ред.) все контролируемые», — сказал Гайдай.
Также он добавил, что в регионе ветра силой 25 м/с, как в день вспышки пожара, пока не наблюдается.
Кроме того, Гайдай отметил, что на сегодняшнем заседании комиссии будут присутствовать представители лесного хозяйства, полиции и руководитель ГСЧС.
«Мы планируем проговорить вопрос технический по тушению огня и вопрос финансовой компенсации, которую вчера с президентом проговорили», — заявил он.
В настоящее время комиссия считает пострадавшие и разрушенные дома в результате пожара.
«Пока что у нас общее количество по Смоляниново 59 пострадавших домов, из которых 24 полностью уничтожены. Но комиссия пройдет от дома до дома», — добавил Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 09:49 60
Об этом Сергей Гайдай заявил в эфире канала «Украина 24».
По его словам, лесной пожар в Луганской области локализовали по всем участкам и в настоящее время открытого огня нет.
«В направлении села Ворова глубоко в лесу еще остались некоторые участки, где задымление и тление идет больше всего. Но это уже не так опасно, как было вчера. Они (участки, — ред.) все контролируемые», — сказал Гайдай.
Также он добавил, что в регионе ветра силой 25 м/с, как в день вспышки пожара, пока не наблюдается.
Кроме того, Гайдай отметил, что на сегодняшнем заседании комиссии будут присутствовать представители лесного хозяйства, полиции и руководитель ГСЧС.
«Мы планируем проговорить вопрос технический по тушению огня и вопрос финансовой компенсации, которую вчера с президентом проговорили», — заявил он.
В настоящее время комиссия считает пострадавшие и разрушенные дома в результате пожара.
«Пока что у нас общее количество по Смоляниново 59 пострадавших домов, из которых 24 полностью уничтожены. Но комиссия пройдет от дома до дома», — добавил Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 09:49 60
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