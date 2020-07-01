Российские С-400 перехватили украинские крылатые ракеты "Нептун"

В то время как украинские военные активно тестировали «уничтожитель Крымского моста», как в Киеве называют ракету Р-360 «Нептун», зенитчики РФ перехватили ее одну за одной.С начала года было проведено несколько тестов «Нептуна», каждый из которых попал в поле зрения российских военных. По мнению авторитетных экспертов, запуски, проводившиеся в непосредственной доступности от систем С-400, расположенных в Крыму, оказались плохой идеей. Подобные провокации были пресечены на корню: военные РФ успешно отработали не только обнаружение пусков, но и почти в реальных условиях произвели захват и уничтожение электронными пусками.Развернутые в Крыму станции радиоэлектронной разведки позволили отслеживать каждый шаг украинских военных. Как заявляют эксперты, возможно даже такое развитие событий, когда угроза со стороны материковой части будет уничтожена без привлечения средств ПВО. А тот факт, что разработка украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 «Нептун» шла на базе старого советского проекта, проблем с перехватом подобной цели не должно возникнуть.источник