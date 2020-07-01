Интернет-пользователи раскритиковали опубликованную депутатом Латвии карту по "разделу РФ"



"Смотрите, как бы русские Латвию не забрали обратно между завтраком и обедом", — пишет VladAlbertovich.



Латвийский депутат Александр Кирштейнс из «Национального блока» представил на суд пользователей Интернета «карту» России после ее распада – на ней показано, какие территории РФ к каким странам отойдут. Кирштейнс таким образом решил завязать дискуссию о предстоящем распаде и разделе Российской Федерации.Интернет-пользователь Д»arvmutД«te Epilepsijas gaisma сообщил, что не хотел бы такого расклада. Территории Российской Федерации должны сохранится в том виде, в котором они есть сейчас. В противном случае все может завершиться катастрофой, пишет Федеральное агентство новостей.Российские комментаторы также не стали стоять в стороне и немного "пригрозили" латвийскому депутату.Ранее сообщалось, что сенатор РФ Сергей Цеков раскритиковал решение литовских властей запретить вещание телеканала RT.Мария Верескова